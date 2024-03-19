هبوط كبير في أسعار السيارات الجديدة والمستعملة.. اعرف السبب

أدى اختفاء السوق السوداء في المضاربة في سعر الدولار إلى هبوط كبير في سعر السيارات الجديدة والمستعملة، وذلك بسبب توفير العملة الصعبة بعد أن أصبح البنك المركزي هو المتحكم الوحيد في تسعير الدولار، إذ بلغ نحو 47 جنيهًا بحسب آخر تحديث لسعر الدولار.

تراجع أسعار السيارات

يقول الخبير الاقتصادي الدكتور محمد البنا، أستاذ الاقتصاد في جامعة المنوفية، إن ثبات سعر الدولار عند 47 جنيهًا هو أمر مفيد للسوق المصرية، خاصة بالنسبة للسيارات الجديدة التي كانت أسعاره مبالغا فيها وقت تسعير سعر الدولار عند 74 جنيهًا، وقت أن كان رائجًا في السوق الموازية.

وأضاف البنا في حديثه لـ«الوطن» أن الدولار في البنوك ساهم في هبوط كبير في سعر السيارات الجديدة بأكثر من 25 % من ثمنها قبل أن يتخذ البنك المركزي قراره بتحريك سعر الصرف بعد صفقة رأس الحكمة مع دولة الإمارات العربية الشقيقة أي أن سعر السيارة البالغ مليون جنيه أصبح الآن 750 ألف جنيه.

وتنشر «الوطن» أسعار السيارات المستعملة في مصر، والتي أصبحت في متناول عدد كبير من الأشخاص، وفق سوق السيارات في مدينة نصر.

سيارة كورولا 1992

- سيارة كورولا 1992 على محرك سعة 1600 سي سي.

- ينتج عنها قوة بمقدار 92 حصانا، وعزم أقصى للدوران 121 نيوتن متر، مقترن بناقل حركة.

- يبلغ الحد الأدنى من سعر سيارة تويوتا كورولا 1992 مبلغ 120 ألف جنيه.

- يصل سعرها الأقصى 135 ألف جنيه.

رينو ميجان 2004

- سيارة سيدان فرنسية الصناعة، محرك 1.6 لتر سعرها يتراوح بين 160 إلى 170 ألف جنيه بحسب حالة السيارة.

نيسان تيدا موديل 2006

- سيارة ياباني مستوردة سيدان.

- تعتمد على محرك 1.6 لتر وسعرها يتراوح بين 140 ألفا إلى 160 ألف جنيه بحسب حالة السيارة.

- موديل صناعة السيارة يشير إلى أن حالتها جيدة وأنها ليست من الموديلات القديمة التي مر عليها سنوات كثيرة.

ميتسوبيشي لانسر موديل 2005

- سيارة ياباني اعتمادية من فئة السيدان.

- تعتمد على محرك 1.5 لتر وسعرها يتراوح بين 170 ألفا إلى 190 ألف جنيه بحسب حالة السيارة.

- عمر السيارة لا يزال في السنوات العشر الأولى، ما يشير إلى أن حالة الموتور جيدة.

سيارة بروتون ويرا 2004

- إنتاج سيارة بروتون ويرا 2004 بدأ في عام 1993 بنسختين وأربع أبواب.

- تتمتع بإمكانات جيدة، وهي من إنتاج شركة بروتون الماليزية، وجاءت بطراز ويرا بديلًا عن طراز سابق هو بروتون ساجا.

- ويبلغ الحد الأدنى من سعر سيارة بروتون ويرا 86 ألف جنيه.

- يصل سعرها الأقصى لـ115 ألف جنيه.

سيارة جيلي إمجراند EC 7 2013

- سيارة جيلي إمجراند EC 7 2013 هي إحدى السيارات الصينية الصنع.

- يبلغ الحد الأدنى من سعر سيارة جيلي إمجراند EC 7 2013 نحو 140 ألف جنيه.

- يصل سعرها الأقصى 160 ألف جنيه.

سيارة فولكس فاجن جولف

-موديل 1987 بسعر 120 ألف جنيه.

- تحتوي على موتور1800 سي سي، وعداد 300 ألف كيلومتر، نواقل حركة مانيوال، وتكييف.