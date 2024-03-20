تراجع أسعار السيارات الجديدة بـ20% في الأسواق.. الأنواع الثلاثة الأكثر طلبا

تتجه أنظار بعض المواطنين إلى معرفة أسعار المركبات المختلفة في الأسواق، إذ تراجعت أسعار السيارات الجديدة بنحو 20%، بعد استقرار سعر الدولار في مختلفة البنوك ليصل إلى ما يقرب من 47 جنيهًا، بحسب المعلن من شعبة تجارة السيارات بالغرف التجارية.

تراجع أسعار السيارات الجديدة

وبحسب الأسعار المعلنة في المعارض، فأن أسعار السيارات الجديدة انخفضت 20% بالنسبة للمجمعة محليًا، بينما انخفضت السيارات المستوردة بنسبة 15% بسبب استقرار أسعار صرف الدولار في البنوك، لتسجل الآتي:

- سعر سيارة نيسان صني 2023 بلغ نحو 980 ألف جنيه بنسبة انخفاض 20% لأنها تجميع محلي.

- سعر سيارة تيجو 2023 بلغ 990 ألف جنيه بنسبة انخفاض 20% كونها تجميع محلي.

- سيارة mg zs 2023 سعرها مليون و100 ألف بنسبة انخفاض 15% وهي من السيارات الصينية المستوردة.

سعر السيارات المستعملة في سوق الجمعة

سيارة فولكس فاجن جولف

- موديل 1987 بسعر 120 ألف جنيه.

- تحتوي على موتور1800 سي سي، وعداد 300 ألف كيلومتر، نواقل حركة مانيوال، وتكييف.

سيارة بروتون ويرا 2004

- تتمتع بإمكانات جيدة، وهي من إنتاج شركة بروتون الماليزية، وجاءت بطراز ويرا بديلًا عن طراز سابق هو بروتون ساجا.

- ويبلغ الحد الأدنى من سعر سيارة بروتون ويرا 86 ألف جنيه.

- يصل سعرها الأقصى إلى 115 ألف جنيه.

سيارة جيلي إمجراند EC 7 2013

- سيارة جيلي إمجراند EC 7 2013 هي إحدى السيارات الصينية الصنع.

- يبلغ الحد الأدنى للسعر نحو 140 ألف جنيه.

- يصل سعرها الأقصى إلى 160 ألف جنيه.