بشرى سارة لملايين الموظفين.. صرف مرتب شهر «منحة عيد الفطر»

يترقب ملايين الموظفين العاملين بالقطاعات الحكومية والعام والأعمال العام، والخاص، إعلان جهات العمل التي يعملون بها، عن منحة عيد الفطر المبارك، حيث اعتادت هذه الجهات صرف منح مالية للعاملين لديها في المناسبات الدينية المهمة، مثل شهر رمضان وعيدي الفطر والأضحى والمولد النبوي.

وقالت مصادر حكومية مسؤولة، بجهة حكومية مختصة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن أهم الجهات التي اعتادت صرف منحة عيد الفطر المبارك، معظمها يكمن في جهات القطاع العام والأعمال العام، إلى جانب عدد محدود من المصالح الحكومية ودواوين الوزارات، بالإضافة إلى شركات القطاع الخاص مثل شركات الأدوية والتصنيع الغذائي.

قيمة منحة عيد الفطر تبدأ من 500 جنيه في بعض الجهات

وأضافت المصادر أن قيمة منحة عيد الفطر تتراوح من 500 إلى 750 جنيها، في أغلب الجهات، بينما تقوم بعض الجهات ذات الطابع الاستثماري، مثل وزارات الإسكان والأوقاف والشباب والرياضة، والكهرباء وشركات البترول والمصرية للاتصالات والمياه، بصرف مرتب شهر من الأجر الوظيفي، حسب ميزانية واللوائح الداخلية لكل جهة ومصلحة حكومية.

موعد صرف منحة عيد الفطر المبارك

وأكدت أشارت المصادر إلى أن الإدارات المالية بهذه الجهات، تقوم حاليا بترتيب أوضاعها، لصرف منحة عيد الفطر المبارك، بداية من يوم الخميس في الأسبوع الأخير لشهر رمضان، وذلك مراعاة أن عيد الفطر سيحل قبل موعد صرف مرتبات شهر أبريل.

جدير بالذكر أن هيئة السكة الحديد والمترو كانت قد صرفت منحة في شهر رمضان للعاملين لديها، حيث خصصت وزارة النقل 49 مليون جنيه منحة شهر رمضان الحالي استفاد منها نحو 65 ألف عامل في السكك الحديدية، ومترو الأنفاق.

وكانت الحكومة قد نفذت قرارات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بزيادة الحد للأجور للعاملين بالدولة بداية من مرتب شهر مارس الجاري، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ليصل إلى 6 آلاف جنيه للعاملين على الدرجة الوظيفية السادسة بداية من مرتب شهر مارس الجاري، وكذلك تعجيل صرف العلاوة الدورية للعاملين بالحكومة وقيمتها 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و15% للعاملين غير المخاطبين بالقانون، وتم نشر القرارات بالجريدة الرسمية أمس لتصبح المرتبات حسب الدرجات الوظيفية على النحو التالي:

- الممتازة 12000

- العالية 10000

- مدير عام 9000

- الأولى 7500

- الثانية 7000

- الثالثة 6750

- الرابعة 6500

- الخامسة 6250

- السادسة 6000