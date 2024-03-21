سلطنة عمان تتصدر ترتيب المجموعة الرابعة بتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم

فاز منتخب سلطنة عمان لكرة القدم، على نظيره الماليزي بهدفين دون رد، على مجمع السلطان قابوس الرياضي، بالجولة الثالثة من مباريات المجموعة الرابعة من التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لكأس العالم فيفا 2026، وكأس آسيا 2027.

وأحرز هدف سلطنة عمان، الأول اللاعب عصام الصبحي في الدقيقة 58 من عمر الشوط الثاني، من تسديدة بقدمه اليمنى من منتصف منطقة الجزاء، لتسكن أعلى منتصف شباك حارس ماليزيا على إثر أسيست من علي البوسعيدي.

مُنتخبنا الوطني يتقدم 2 - 0 ضد منتخب ماليزيا عن طريق محسن الغساني في الدقيقة 88#عمان_ماليزيا#التصفيات_الآسيوية pic.twitter.com/Z3l664ihbm — عمان الرياضية (@OmanSportsTV) March 21, 2024

وفي الدقيقة 88 من أحداث الشوط الثاني، عزز محسن الغساني لاعب منتخب سلطنة عملن، تقدم بلاده، بهدف ثان، نن تسديدة بقدمه اليسرى من منتصف منطقة الجزاء، لتسكن منتصف مرمى ماليزيا على إثر أسيست من علي البوسعيدي.

سلطنة عمان تتصدر المجموعة بـ6 نقاط

وبهذه النتيجة، احتل منتخب سلطنة عمان، قمة المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط بفارق الأهداف عن قرغيزستان صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد من النقاط.

وبهذه الخسارة، تجمد رصيد منتخب ماليزيا عن النقطة 6 بالمركز الثالث، فيما تقبع تايوان في المركز الأخير بدون نقاط.

وخسرت تايوان، أمام قرغيزستان، صباح اليوم، بهدفين دون رد، على ملعب كاوهسيونج الوطني، وأحرز هدفي الفوز كل من اللاعب فاليري كيتشين في الدقيقة 54 من ضربة جزاء، وكاي ميرك، قبل 10 دقائق من نهاية أحداث المباراة.