مسلسل سر إلهي الحلقة الحادية عشر.. محاولة قتل روجينا بالسم

أحداث ساخنة شهدها مسلسل سر إلهي الحلقة الحادية عشر، حيث بدأت بمحاولة «نهى»، التي تؤدي دورها الفنانة رشا مهدي، قتل نصرة التي تؤدي دورها الفنانة روجينا بالسم، انتقاما لها بعدما أخبرها زوجها برغبته في الرجوع لنصرة مرة أخرى لتصاب بالصدمة والخوف رغم تأكيده لها بأنه يمزح معها.

وحاولت نهى في مسلسل سر إلهي الحلقة الحادية عشر، زوجة سعد الذي يؤدي دوره الفنان محمد ثروت قتلها عن طريق وضع السم لها في العصير.

مسلسل سر إلهي الحلقة الحادية عشر

رأتها نصرة «روجينا» وهي تضع السم في العصير، وقامت باستبدال أكواب العصير، لتتناول نهى العصير المسمم بدلا من نصرة، لكنها لم تتركها تفقد حياتها فعالجتها وأنقذتها من الموت واتفقت معها على خداع سعد انتقاما منها فيما فعله بها.

وهددت نصرة في مسلسل «سر إلهي» الحلقة الحادية عشر، نهى في حال عدم اتباعها التعليمات ومخالفة الاتفاق بأنها ستسلم الفيديو وهي تضع لها السم في العصير ليتم حبسها في السجن.