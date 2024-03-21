تقدم الفنانة روجينا مزيجا من التشويق والإثارة في مسلسلها سر إلهي بتناول قضايا مهمة، لذا يهتم الجمهور بمتابعة المسلسل وتستعرض فيما يلي موعد إعادة مسلسل سر إلهي على قناة cbc الحلقة 11.

موعد إعادة مسلسل سر إلهي على قناة cbc الحلقة 11

ويأتي موعد إعادة مسلسل سر إلهي على قناة سي بي سي الحلقة العاشرة، التي سيتم عرضها اليوم على النحو التالي:

يعاد مسلسل سر إلهي على قناة سي بي سي الحلقة 11 مرتين على مدار اليوم الأولى في تمام الساعة 6:30 صباحًا، والإعادة الثانية في تمام الساعة 11:30 مساءً.

ويُذاع العرض الأول للحلقات الجديدة للمسلسل يوميا في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل.

قصة مسلسل سر إلهي

تدور قصة مسلسل سر إلهي في إطار من التشويق والإثارة حول «نصرة» التي تقوم بدورها روجينا، التي تعاني الأمرين، ثم تجد نفسها في موقف لا تحسد عليه، عندما يغدر بها أقرب الناس لها، فتسعى للانتقام.