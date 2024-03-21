مسلسل سر إلهي الحلقة 11.. محاولة قتل روجينا وخطف مريم أشرف زكي

شهد مسلسل سر إلهي بطولة روجينا الحلقة الـ 11 من مسلسل، تصاعد وتيرة الأحداث بشكل مثير واحتوت الحلقة على العديد من مشاهد «المستر سين» بين أبطال العمل، خاصة بعدما حاولت نهى «رشا مهدي»، قتل نصرة «روجينا»، فضلا عن خطف نصرة لحلا «مريم أشرف زكي»؛ للانتقام من والدتها شاهيناز «مي سليم»، ووالدها سراج «مراد مكرم».

مسلسل سر إلهي الحلقة 11

وكشفت الحلقة 11 من المسلسل، فشل محاولة قتل نصرة «روجينا» بالسم، حيث حاولت نهى «رشا مهدي» زوجة سعد «محمد ثروت»، قتلها عن طريق وضع السم لها في العصير، ولكنها فشلت بعدما كشفتها نصرة، وقامت باستبدال أكواب العصير، لتتناول نهى العصير المسمم بدلا من نصرة، ورغم ذلك أنقذتها من الموت.

وتنتقل الأحداث إلى رحمة «نهى عابدين»، والتي يتم القبض عليها في جريمة قتل وليد الشخص التي كانت على علاقة غير شرعية معه، ويتم وضعها في السجن، بعدما دبر زوجها سراج «مراد مكرم»، جريمة قتل وليد خاصة بعد تهديده لسراج بفضح أمره، بعقد زواجه من رحمة، ليقوم سراج بقتله، وتلفيقها لرحمة «نهى عابدين».

كما ذهب بدر «محمود حجازي» إلى نصرة «روجينا» وقام بتهديدها بأنه سوف يقتلها كما قتل والده هارون «أحمد بدير»، لترد نصرة عليه بأن لن تتركه وسوف تنتقم منه.

وقررت نصرة «روجينا» الانتقام من سراج وشاهيناز، وخطفت ابنتهما حلا «مريم أشرف زكي»، وهددت سراج بأنه إذا لم يخرج شقيقتها رحمة «نهى عابدين» من جريمة القتل التي لفقها لها، سوف تقتل ابنته ولن يراها مرة أخرى، لتنتهي أحداث الحلقة عن هذا المشهد الذي يجعلنا في حالة حماس شديد حول ماذا سوف يحدث في الحلقة المقبلة، هل تقتل نصرة حلا وتنفذ تهديدها لسراج، أم هل سوف يستجيب سراج لتهديد نصرة ويخرج شقيقتها رحمة من جريمة القتل؟.

أبطال مسلسل سر إلهي

يعرض مسلسل «سر إلهي»، بطولة النجمة روجينا، خلال شهر رمضان الجاري حصريا على شاشة قناة CBC، تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وإنتاج كودكس، ويشارك ببطولة المسلسل الفنان محمد ثروت، الفنان أحمد مجدي، الفنانة مي سليم، الفنانة رنا رئيس، الفنانة نهى عابدين.

مسلسل «سر إلهي»، ينتمي لنوعية المسلسلات ذات الـ15 حلقة، ومن إنتاج شركة كودكس، تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز.