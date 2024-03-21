مسلسل سر إلهي الحلقة 11.. هل تكتفي روجينا بالقبض على عزمي؟

شهدت الحلقة العاشرة من مسلسل سر إلهي الكثير من الأحداث المنتظرة بعد خروج روجينا في دور نصرة من السجن، إذ حرصت نصرة على الانتقام من جميع الأشخاص الذين تسببوا في دخولها السجن، بعد تلفيق قضية قتل هارون لها بدلا من محمود حجازي في دور بدر ابن هارون، إذ كان ترتيب ذلك من مي سليم في دور شاهيناز وزوجها، بمساعدة المحامي أحمد سلامة في دور عزمي، لنرى ما سيحدث معه في مسلسل كامل سر إلهي الحلقة 11.

مسلسل سر إلهي الحلقة 11

أبلغت نصرة في الحلقة الماضية عن عزمي وتم القبض عليه بتهمة حيازة ذهب مزور في مسلسل سر إلهي، بعد أن خطف ابنة الرجل الذي يساعد نصرة مقابل الحصول على الذهب، لتستبدل الذهب بآخر مزور.

ومن المتوقع في الحلقات القادمة من مسلسل سر إلهي أن تنتقم نصرة من باقي الأشخاص الذين تسببوا في سجنها، وبالرغم من أن أخوتها قدموا شهادة زور ضدها تفيد بقتلها لهارون، إلا أنّها تأدبهم فقط ولا تعرضهم للأذى.