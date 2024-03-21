ناقد فني: مسلسل سر إلهي أنصف روجينا واستفادت من تجربتها مع رؤوف عبد العزيز

أشاد الناقد الفني خالد محمود، بمسلسل سر إلهي، بطولة النجمة روجينا، الذي يجرى عرضه خلال الفترة الحالية، قائلا: «إن روجينا في هذا المسلسل انتقلت لمرحلة أخرى بعد مسلسل ستهم ونجحت في تقديم شخصية مركبة، أداؤها فيه عمق وسلاسة، واعتقد أنها استفادت من التجربتين السابقتين مع المخرج رؤوف عبد العزيز».

تحولات شخصية نصرة

وتابع: «تحولات شخصية نصرة، تبرز قدراتها كممثلة تتحمل بطولة مسلسل بجدارة، خاصة أن المنطقة التي تلعب فيها روجينا، منطقة تخصها، أظهرت فيها مرحلة نضج كبير، نظرا لأن الشخصيات التي تتعرض لظلم تعطي مساحات أكثر للممثل يظهر فيها قدراته، ويعتبر هذا العمل والذي قبله أنصفوها كبطلة على شاشة الدراما في رمضان».

الحلقات القادمة من مسلسل سر إلهي

وأضاف: «أعتقد على مدار الحلقات القادمة من المسلسل، شخصية نصرة سوف تشهد تحولات كبيرة في الشخصية»، مؤكدا أن روجينا جريئة في تقديم هذه الشخصيات الصعبة ووجدت نفسها فيها.

واستكمل: «إيقاع المخرج رؤوف عبد العزيز، إيقاع أسلوب السرد فيه واقعي وفيه حالة من المصداقية، هذا إلى جانب إحساسه بالكادر وفهم مناطق جديدة لدى الممثل، وتقديمه بصورة جذابة، خاصة أنه يتمتع بذكاء في التعامل مع الممثل وزواياه المختلفة، وهذا ما حدث مع روجينا، وأكثر ما يميز رؤوف عن غيره من المخرجين، أنه يجعل الفنان يشعر بأمان وثقة كبيرة أمام عدسته».

واختتم حديثه، قائلا: «روجينا وجدت نفسها مع المخرج رؤوف عبد العزيز، وشكلوا ثنائيا مهما، بتقديم أعمالهم مختلفة، تجعل الجمهور يلتف حولهم، إذ نرى خلال أحداث المسلسل، أن مسار البطلة الظروف تجبرها أن تكون في قفص الاتهام والمجتمع لم ينصفها، وهذا يثري الحالة الدرامية»، مؤكدا أن هذا العمل يعد بمثابة خطوة جديدة تضاف لروجينا لاختيارها أن تسلك الطريق الصعب، وهذا الشخصيات تبرز حالات نضج لديها، واستطاعت أن تربط من خلالها علاقة من الجمهور.