ملخص مسلسل سر إلهي الحلقة 11.. خطف مريم أشرف زكي

تصاعدت وتيرة الأحداث في مسلسل سر إلهي الحلقة الحادية عشر، حيث تم اتهام رحمة التي تؤدي دورها الفنانة نهى عابدين، بقتل وليد الشخص الذي كانت على علاقة غير شرعية معه، ويتم وضعها في السجن.

وتم القبض على رحمة في مسلسل سر إلهي الحلقة الحادية عشر، بعدما دبر زوجها سراج الذي يؤدي دوره الفنان مراد مكرم بعد تهديد وليد لـ سراج بفضح أمره، بعقد زواجه من رحمة، ليقوم سراج بقتله، وتلفيقها لرحمة.

ملخص مسلسل سر إلهي الحلقة الحادية عشرة

قررت روجينا أن تخطف مريم أشرف زكي التي تجسد شخصية حلا ابنة سراج في المسلسل، لتهدد سراج بأنه إذا لم يخرج شقيقتها رحمة من جريمة القتل سوف تقتل ابنته.

وفي مسلسل سر إلهي الحلقة الحادية عشرة، ذهب بدر الذي يؤدي دوره الفنان الشاب محمود حجازي إلى نصرة وهددها بأنه سوف يقتلها كما قتل والده هارون إذ لم ترد إليهم الذهب الخاص بوالده.