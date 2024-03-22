يهتم المواطنون بمحافظة الشرقية، بمعرفة مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 22-3-2024 الثاني عشر من شهر رمضان المبارك، خاصة أذاني الفجر والمغرب، لمعرفة وقتي الإفطار والإمساك وأداء الفرائض في مواعيدها.

وتستعرض «الوطن» خلال هذا التقرير، مواقيت الصلاة في الشرقية اليوم الجمعة 22-3-2024، بحسب الإمساكية التي أعلنتها الهيئة العامة المصرية العامة للمساحة.

أذان الفجر في الشرقية اليوم الجمعة 22-3-2024

يحين موعد أذان الفجر في الشرقية اليوم الجمعة 22-3-2024 في الساعة 4 و28 دقيقة صباحًا، والشروق في الساعة 5 و55 دقيقة صباحًا.

موعد أذان الظهر في الشرقية اليوم الجمعة 22-3-2024

يحين موعد أذان الظهر في الشرقية اليوم الجمعة 22-3-2024 الساعة 12:01 مساءً.

موعد أذان العصر في الشرقية اليوم الجمعة 22-3-2024

أما موعد أذان العصر في الشرقية اليوم الجمعة 22-3-2024 فيحين في تمام الساعة 3 و29 دقيقة مساءً.

أذان المغرب في الشرقية اليوم الجمعة 22-3-2024

يحين موعد أذان المغرب في الشرقية اليوم الجمعة 22-3-2024، في الساعة 6 و7 دقائق مساءً.

موعد أذان العشاء في الشرقية اليوم الجمعة 22-3-2024

ويحين موعد أذان العشاء في الشرقية اليوم الجمعة 22-3-2024 في الساعة 7 و25 دقيقة مساءً، ويبلغ عدد ساعات الصيام اليوم 13 ساعة و59 دقيقة.