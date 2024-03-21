مسلسل سر إلهي الحلقة الحادية عشر.. «حلا» تكتشف مخطط مي سليم ومراد مكرم

علمت «حلا» التي تؤدي دورها الفنانة الشابة مريم أشرف زكي، في مسلسل سر إلهي الحلقة الحادية عشر، بمخطط والدها ووالدتها حول تلفيق قضية قتل جدها «هارون» أحمد بدير، لنصرة التي تؤدي دورها الفنانة روجينا.

وواجهت «حلا» في مسلسل سر إلهي الحلقة الحادية عشر، والدها مراد مكرم «سراج» ومي سليم «شاهيناز» بما قاله لها شريف شقيق نصرة، الذي أكد أنّ والديها عرضا عليهم أموالًا مقابل الشهادة الزور ضد «نصرة».

مسلسل سر إلهي الحلقة الحادية عشر

وأصيب «سراج» و«شاهيناز» بالصدمة مما قالته لهما ابنتهما في مسلسل سر إلهي الحلقة الحادية عشر، وأنكرا تلك الأوقايل، لكنها أكدت أنّ كلامهما غير مقنع وأنّ «شريف» لن يقول ذلك على شقيقته دون وجه حق، مشيرة إلى أنها لن تسامحهما مهما حدث.

قصة مسلسل سر إلهي

مسلسل سر إلهي يدور في إطار اجتماعي تشويقي حول «نصرة» التي تعرضت للسجن بعدما شهد أشقاؤها عليها زورًا من أجل الحصول على الأموال، وتم تلفيق جريمة قتل لها.