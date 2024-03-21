من يتولى إدارة المنزل في مسلسل إمبراطورية ميم؟.. خالد النبوي أم مروان

أحداث مٌشوقة ومٌثيرة شهدتها الحلقة 11 من مسلسل إمبراطورية ميم بطولة الفنان خالد النبوي، من أبرزها موافقة مختار أبو المجد على خوض انتخابات إدارة المنزل مع ابنه مروان الدور الذي يجسده الفنان نور النبوي بعدما استسلم لضغط أولاده، الأمر الذي أثار تساؤلًا «يا ترى مين هيتولى إدارة البيت؟».

توقعات الفائز بإدارة المنزل

توقع عدد كبير من المٌتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي الفائز في انتخابات إدارة المنزل في إمبراطورية ميم، حيث جاءت التعليقات كالتالي: «شكلوا مروان هو اللي هيتولى مسؤولية البيت»، فيما قال آخر «تقريبا مروان هو اللي هيتولى البيت لكن خالد النبوي هيرفض»، في حين قال آخر، «خالد النبوي هيكون هو المسؤول ومفيش حاجة هتتغير».

أحداث الحلقة 11 من مسلسل إمبراطورية ميم

خلال أحداث الحلقة ذهب ابنة «مختار» إلى مدام «مي» الدور الذي تجسده الفنانة حلا شيحة، وطلبت منها الابتعاد عن والدها لأنه مٌنشغل بأولاده فقط، ولا يوجد في حياته غير أولاده ولا يفكر بشخص آخر، كما أخبرت انتصار شقيقها «مختار» أن أبناءه يغيرون عليه بشدة من أي سيدة تٌحاول التقرب منه.

مواعيد عرض مسلسل إمبراطورية ميم

ومن المقرر عرض حلقات مسلسل إمبراطورية ميم بطولة النجم خالد النبوي، يوميا على قناة «dmc» الساعة 10.45 مساء والإعادة 10.15 صباحا، كما تعرض الحلقة على قناة dmc drama في تمام الساعة 6.05 مساءً والإعادة الساعة 12 مساء والساعة 3.30 صباحا، إضافة إلى عرضه على منصة Watch it.

أبطال المسلسل

حيث يشارك في مسلسل إمبراطورية ميم عدد كبير من الفنانين، ومنهم محمود حافظ، حلا شيحة، محمد محمود عبدالعزيز، نشوى مصطفى، ليلى عز العرب، مايان السيد، إيمان السيد، هاجر السراج، نور النبوي، إلهام صفى الدين، منى أحمد زاهر، آدم وهدان، ريمون توفيق، وغيرهم، والعمل من إنتاج شركة أروما، وإخراج محمد سلامة.