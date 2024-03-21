موعد عرض مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة الـ 11 على قناة DMC اليوم

شهدت الحلقة الـ10 من مسلسل إمبراطورية ميم عدة مفاجآت، إذ جاءت الأحداث بخبر وفاة القطة «ذكية» وذهبت «مي» حلا شيحة إلى منزل «مختار» خالد النبوي لتقديم واجب العزاء، وشهد المنزل حالة من الحزن الشديد على وفاتها.

ويأتي عرض مسلسل إمبراطورية ميم بطولة الفنان خالد النبوي على شبكة قنوات dmc وdmc drama ومنصة watch it الإلكترونية.

موعد عرض مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة الـ 11

ينتظر الجمهور موعد عرض الحلقة الـ 11 من مسلسل إمبراطورية ميم اليوم على قناة dmc في تمام الساعة 10:45 مساءً، والإعادة في تمام الساعة 10:15 صباحاً.

كما تُعرض على قناة dmc drama في تمام الساعة 6:05 مساءً، والإعادة الساعة 12 بعد منتصف الليل و3:30 صباحاً.

ويتزامن عرض الحلقة الـ 11 من مسلسل إمبراطورية ميم على منصة watch it مع عرضها على قناة dmc الساعة 10:15 مساءً.

أحداث الحلقات السابقة

جاءت أحداث مسلسل إمبراطورية ميم وهي تحمل التشويق والإثارة، إذ شهدت الحلقات السابقة تخطيط «مروان» نور النبوي لإقامة انتخابات منزلية، لنقل إدارة المنزل من يد والده «مختار» خالد النبوي إلى يده.