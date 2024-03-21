مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 11.. هل يضغط مروان على والده لبيع المنزل؟

تتواصل الأحداث في مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 11 بطولة خالد النبوي، حيث تستمر المحاولات على مختار لبيع منزله في المعادي.

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 11

قررت «نادين» مقابلة «مروان» نور خالد النبوي ضمن أحداث مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 11، في محاولة جديدة لبيع المنزل، حيث ذهبت إليه في الجامعة كي تستفسر منه عن نقاط ضعف والده كي تضغط عليه من أجل بيع منزله.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم، بطولة خالد النبوي، حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبد العزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، يارا عزمي، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان، سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.