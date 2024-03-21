مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة الـ 11.. هل يقتنع نور النبوي ببيع المنزل؟

جاءت أحداث الحلقة الـ 10 من مسلسل إمبراطورية ميم لتشهد محاولة «نادين» يارا عزمي لإقناع «مروان» نور النبوي بالتوسط لها عند والده «مختار» خالد النبوي لبيع المنزل وذلك بعدما عرضت عليه شراء المنزل مقابل مبلغ مادي كبير ورفض.

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة الـ 11

ومن المقرر أن تتضمن أحداث الحلقة الـ 11من مسلسل إمبراطورية ميم والذي يعرض على شاشة dmc، محاولة «مروان» نور النبوي إقناع والده «مختار» خالد النبوي ببيع المنزل، إذ أن «نادين» إحدى العاملين بالشركة التي ترغب في شراء منزل «مختار»، ذهبت إلى الجامعة التي يدرس بها «مروان» وحاولت معه ان يتوسط لها عند والده «مختار» وإقناعه ببيع المنزل.

أحداث الحلقة الـ10

مازال «مروان» نور النبوي مُصرًا على إقامة الانتخابات المنزلية وترشيحه مديرًا للمنزل بدلاً من والده، كما شهدت أيضاً انهيار «مايا» ابنة مختار على وفاة القطة «ذكية» ومحاولة «مختار» خالد النبوي احتواء الموقف.