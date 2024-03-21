موعد إعادة مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة الـ11 على قناة DMC

ينتظر الجمهور موعد إعادة الحلقة الـ11 من مسلسل إمبراطورية ميم اليوم على شاشة قناة DMC، وذلك بعدما كشفت الأحداث عن زيارة «مختار» خالد النبوي وأبنائه إلى قبر زوجته «ميسون» سلاف فواخرجي، ووفاة القطة «ذكية» وحزن عائلة «مختار».

شهدت أحداث الحلقة السابقة من مسلسل إمبراطورية ميم انهيار «مايا» ابنة خالد النبوي بسبب موت القطة «ذكية» لشدة تعلقها بها، ثم قررت أن تتعامل مع «مي» حلا شيحة معاملة حادة وقاسية وذلك بعدما حضرت إلى المنزل لتقديم واجب العزاء وإحضار بعضاً من «الكوكيز».

موعد إعادة مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة الـ 11

الجمهور على موعد مع إعادة مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة الـ 11 في الساعة 10:15 صباحاً على قناة dmc، والساعة 6:05 مساءً على قناة dmc drama، وتأتي الإعادة في الساعة 12 بعد منتصف الليل و3:30 صباحاً، كما يُعرض عى منصة watch it تزامناً مع قناة dmc الساعة 10:45 مساءً.

القنوات الناقلة لمسلسل إمبراطورية ميم

يتابع الجمهور مسلسل إمبراطورية ميم على شبكة قنوات dmc وdmc drama كما توفر منصة watch it الإلكترونية عرض الحلقة قبل عرضها قبل شاشة التليفزيون بنصف ساعة.