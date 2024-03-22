ابتكارات أطعمة شهر رمضان المبارك.. منها «الشعننة» و«المكسوفة»

مع دخول شهر رمضان المبارك، تعد العصائر والحلويات من الأشياء الأساسية التي تزين سفرة الفطور، ومن أبرزها عصائر الفواكه الطبيعية، سواء المانجو، الفراولة، الأناناس، والحلويات مثل الكنافة والبسبوسة، وغيرها، إلا أن هناك أنواعا أخرى أطلق عليها محبيها المكسوفة، المدلعة، ومن العصائر الشعننة.

ونستعرض طريقة عمل عصير الأناناس بالليمون والنعناع، بخطوات سهلة في المنزل، وبمكونات بسيطة موجودة في كل بيت، فضلًا عن طرق عمل الحلويات التي تميل أسمائها إلى الغرابة أيضًا، منها المكسوفة والمكشوفة، وصوابع جيجي.

عصير الشعننة

عصير الأناناس بالليمون وأوراق النعناع، هو مشروب طبيعي يفضله عديد من الأشخاص، إلا أن هناك البعض الآخر أطلق عليها اسم عصير «الشعننة»، وتأتي طريقة عمل عصير الأناناس بإحضار المكونات الأساسية وهي فاكهة الأناناس، وشربات الأناناس، عصير ليمون، أوراق نعناع، ومن الممكن ثلج مجروش وسكر، على خطى الشيف شربيني، التي قدمها عبر شاشة «سي بي سي سفرة».

وتبدأ طريقة تحضير عصير الأناناس بالليمون والنعناع «الشعننة»، بوضح فاكهة الأناناس المقطعة في الخلاط، ومن ثم إضافة أوراق النعناع وشربات الأناناس، فضلًا عن الثلج المجروش وكمية قليلة من السكر، ويتم خلطهم جيدًا لمدة 3 دقائق.

وصفات حلويات غريبة

من ناحية الحلويات، التي كانت من أبرزها حلوى «المكسوفة»، وهي عبارة عن كنافة محشية بصوص الطوفي المملح، مضافًا إليها كريمة الشوكولاتة وبعض المكسرات المحمصة، بينما حلوى «المكشوفة» عبارة عن كنافة محشية بكريمة البافاروز «وهو نوع من أنواع كريمة الفانيليا»، وكيك دكواز اللوز «مصنوع» من دقيق اللوز، فضلًا عن الفراولة الطازجة وكروكند اللوز.