مسلسل صدفة الحلقة 4.. ريهام حجاج تتزوج دون وعيها بسبب «عصير جوافة»

انتهت أحداث مسلسل صدفة الحلقة 4، بتورط الفنانة ريهام حجاج، بعقد زواج، مرفق توقيعها، بعدما ذهب إليها مُحضر يخبرها بأن زوجها يطلبها لبيت الطاعة، قبل أن تكتشف أن الزوج هو رشدي الشامي، الذي يجسد دوره عصام السقا «خطيبها» بالعمل.

مسلسل صدفة الحلقة 4.. ريهام حجاج تتزوج دون وعيها

وخلال أحداث مسلسل صدفة الحلقة 4، ذهبت ريهام حجاج لـ رشدي شامي، رفقة عصام السقا، لمعرفة ما حدث، وكيف تزوجها دون علمها، ليفاجئها بقسيمة الزواج، وتوقيعها، إذ أكد لها أن تزوجها عقب سهرة مع أحد طلابها بـ«كازينو» وكانت بغير وعيها، ليذهب بها للمأذون وتوقع على قسيمة الزواج.

وحاولت «صدفة» تذكر ما حدث، لكنها لم تتذكر سوى أنها كانت سهرة رفقة طلابها، وأنها تناولت عصير جوافة، ولم تعلم بأن به مادة أذهبت وعيها لفترة من الوقت.

مسلسل صدفة

ولا يزال مسلسل صدفة، بطولة ريهام حجاج، التي تجسد دور «ميس صدفة» مدرسة التاريخ، يحمل العديد من الأحداث المشوقة، المقرر عرضها في الحلقات القادمة.

ومسلسل صدفة، بطولة ريهام حجاج، وخالد الصاوي، وفراس سعيد، ونور إيهاب، وعصام السقا، وسلوى خطاب.