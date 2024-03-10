طريقة إعداد عصير قمر الدين في المنزل.. «مضمونة وأحلى من الجاهز»

عصير قمر الدين من المشروبات المنعشة التي تحرص الأمهات على تقديمها في وقت الإفطار أو السحور، فهو من المشروبات الأساسية والرئيسية خلال شهر رمضان المبارك والمحببة لدى قطاع كبير من الأطفال، ويرصد «الوطن» في السطور التالية طريقة عمل عصير قمر الدين للشيف حسن.

مكونات عصير قمر الدين

4 قطع من قمر الدين (منزوعة البذور ومقشرة)

1 لتر من الماء البارد.

2-3 ملاعق كبيرة من السكر (حسب الرغبة)

عصير ليمونة واحدة (اختياري لتضيف نكهة حمضية)

طريقة عمل عصير قمر الدين

قطعي قمر الدين إلى قطع صغيرة.

ضع قطع قمر الدين في الخلاط.

أضف الماء البارد إلى الخلاط.

إذا كنت تفضل العصير بنكهة حمضية، أضف عصير الليمون.

أضف السكر حسب الذوق.

اخلط المكونات جيدًا حتى تحصل على خليط ناعم.

قم بتصفية العصير إذا كنت تفضله خاليا من البقايا أو اللب.

قدم العصير مبردا مع الثلج إذا أردت.

يمكنك ضبط كمية السكر والليمون وفقًا لذوقك الشخصي.

طرق مختلفة لـ قمر الدين في رمضان

إليك بعض الطرق المختلفة التي يمكن استخدام قمر الدين في رمضان:

عصير قمر الدين

يمكنك تحضير عصير قمر الدين الطازج باستخدام قمر الدين والماء والسكر حسب الذوق.

مثلجات قمر الدين

يمكنك تحضير مثلجات قمر الدين بخلط قمر الدين مع الثلج والسكر في الخلاط.

يعتبر هذا الخيار مناسبًا لتحضير حلوى منعشة ومثلجة خلال فترة الصيام.

سلطة قمر الدين

يمكنك تقديم سلطة قمر الدين كوجبة خفيفة في الإفطار أو السحور.

يمكنك خلط قمر الدين مع الخضار المفضلة لديك مثل الطماطم والخيار والفلفل الأخضر والبصل وتتبيل السلطة بزيت الزيتون وعصير الليمون والملح والفلفل.

حلوى قمر الدين

يمكن استخدام قمر الدين في تحضير الحلويات مثل المربى أو الجيلي.

يمكنك تحضير مربى قمر الدين بسهولة بطهي قمر الدين مع السكر وعصير الليمون حتى يصبح ذو قوام متماسك.

باختيار أيٍّ من هذه الخيارات، يمكنك الاستمتاع بفوائد وطعم قمر الدين خلال شهر رمضان وتقديمه كوجبات مفيدة ومنعشة لعائلتك وضيوفك.