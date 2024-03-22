تحتفل المملكة المغربية، اليوم الجمعة، باليوم الـ11 من أيام شهر رمضان المعظم لعام 1445 من هجرة المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ويبحث كثيرون عن مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في المغرب اليوم الجمعة 22-3-2024 من أجل تنظيم مواعيد السحور والإفطار وصلاة التراويح وغيرها.

أوقات الصلاة في الرباط حيث يؤذن الفجر 05:03 وتشرق الشمس الساعة 06:29 ويؤذن الظهر الساعة 12:35 ويؤذن العصر الساعة 4:03 مساءً ويؤذن المغرب الساعة 6:40 مساء وتؤذن العشاء الساعة 08:10 وبعدها تقام صلاة التراويح.

مواقيت الصلاة في المغرب اليوم الجمعة 22-3-2024

أوقات الصلاة في الدار البيضاء، حيث يؤذن الفجر 05:07 وتشرق الشمس الساعة 06:32، ويؤذن الظهر الساعة 12:27، ويؤذن العصر الساعة 4:05 مساءً، ويؤذن المغرب الساعة 6:43 مساء، وتؤذن العشاء الساعة 8:13 مساء وبعدها تقام صلاة التراويح.

موعد أذان الفجر في المغرب اليوم الجمعة 22-3-2024

أوقات الصلاة في فاس، حيث يؤذن الفجر 04:56 وتشرق الشمس الساعة 06:22، ويؤذن الظهر الساعة 12:27، ويؤذن العصر الساعة 3:55 مساءً، ويؤذن المغرب الساعة 6:33 مساء، وتؤذن العشاء الساعة 8:03 مساء، وبعدها تقام صلاة التراويح.

موعد أذان الظهر في المغرب اليوم الجمعة 22-3-2024

أوقات الصلاة في مراكش، حيث يؤذن الفجر 05:10 وتشرق الشمس الساعة 06:34، ويؤذن الظهر الساعة 12:39، ويؤذن العصر الساعة 4:07 مساء، ويؤذن المغرب الساعة 6:44 مساء، وتؤذن العشاء الساعة 8:14 مساء وبعدها تقام صلاة التراويح.

موعد أذان العصر في المغرب اليوم الجمعة 22-3-2024

أوقات الصلاة في طنجة، حيث يؤذن الفجر 04:57 صباحًا وتشرق الشمس الساعة 06:25 ويؤذن الظهر الساعة 12:30، ويؤذن العصر الساعة 3:58 مساء، ويؤذن المغرب الساعة 6:32 مساء، وتؤذن العشاء الساعة 8:06 وبعدها تقام صلاة التراويح.