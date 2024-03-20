تحتفل المملكة المغربية، اليوم الأربعاء، بتاسع أيام شهر رمضان المعظم لعام 1445 من هجرة المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ويبحث الكثيرون عن مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في المغرب اليوم الأربعاء 20-3-2024 من أجل تنظيم مواعيد السحور والإفطار وصلاة التراويح وغيرها.

مواقيت الصلاة في المغرب اليوم

وبحسب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية فإن مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في المغرب اليوم الأربعاء 20-3-2024 كما يلي:

أوقات الصلاة في الرباط حيث يؤذن الفجر 05:02 وتشرق الشمس الساعة 06:28 ويؤذن الظهر الساعة 12:40 ويؤذن العصر الساعة 16:02 ويؤذن المغرب الساعة 18:43 وتؤذن العشاء الساعة 19:58 وبعدها تقام صلاة التراويح.

مواقيت الصلاة في المغرب اليوم الأربعاء 19-3-2024

أوقات الصلاة في الدار البيضاء، حيث يؤذن الفجر 05:02 وتشرق الشمس الساعة 06:30، ويؤذن الظهر الساعة 12:43، ويؤذن العصر الساعة 16:06، ويؤذن المغرب الساعة 18:47، وتؤذن العشاء الساعة 20:01 وبعدها تقام صلاة التراويح.

موعد أذان الفجر في المغرب اليوم الأربعاء 19-3-2024

أوقات الصلاة في فاس، حيث يؤذن الفجر 04:54 وتشرق الشمس الساعة 06:19، ويؤذن الظهر الساعة 12:32، ويؤذن العصر الساعة 15:55، ويؤذن المغرب الساعة 18:37، وتؤذن العشاء الساعة 19:51، وبعدها تقام صلاة التراويح.

موعد أذان العصر في المغرب اليوم الأربعاء 19-3-2024

أوقات الصلاة في مراكش، حيث يؤذن الفجر 05:09 وتشرق الشمس الساعة 06:31، ويؤذن الظهر الساعة 12:44، ويؤذن العصر الساعة 16:07، ويؤذن المغرب الساعة 18:50، وتؤذن العشاء الساعة 20:00 وبعدها تقام صلاة التراويح.

موعد أذان المغرب في المغرب اليوم الأربعاء 19-3-2024

أوقات الصلاة في طنجة، حيث يؤذن الفجر 04:55 وتشرق الشمس الساعة 06:22 ويؤذن الظهر الساعة 12:36، ويؤذن العصر الساعة 15:58، ويؤذن المغرب الساعة 18:40، وتؤذن العشاء الساعة 19:56 وبعدها تقام صلاة التراويح.