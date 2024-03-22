مع حلول اليوم الثاني عشر من أيام شهر رمضان الفضيل، يهتم الملايين من الأهالي في محافظة الشرقية، بمعرفة موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 22-3-2024، لأداء الفريضة في وقتها وبدء صيام يوم جديد.

أذان الفجر في الشرقية اليوم الجمعة 22-3-2024

وتستعرض «الوطن»، موعد أذان الفجر في الشرقية اليوم الجمعة 22-3-2024، في إطار الخدمات التي تقدمها لقرائها.

ويُرفع أذان الفجر في الشرقية، في اليوم الثاني عشر من شهر رمضان المبارك، في تمام الساعة 4:28 صباحًا، على أنّ يكون موعد السحور في الساعة 2:8 صباحًا، وموعد الإمساك في 4:8 صباحًا، وموعد الشروق في الساعة 5:55 دقيقة، بحسب إمساكية هيئة المساحة المصرية.

مواقيت الصلاة في الشرقية اليوم

وحسب إمساكية شهر رمضان التي نشرتها هيئة المساحة المصرية، فإن مواقيت الصلاة في الشرقية اليوم الجمعة 22-3-2024، جاءت على النحو التالي:

موعد صلاة الفجر الساعة 04:28 صباحًا.

موعد صلاة الظهر الساعة 12:01 مساءً.

موعد صلاة العصر الساعة 03:29 مساءً.

موعد صلاة المغرب الساعة 6:07 مساءً.

موعد صلاة العشاء الساعة 07:25 مساءً.