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دراما المتحدة

موعد أذان الفجر في الشرقية اليوم الجمعة 22-3-2024

كتب:

نظيمة البحرواي
02:43 ص | الجمعة 22 مارس 2024
صلاة الفجر

صلاة الفجر

مع حلول اليوم الثاني عشر من أيام شهر رمضان الفضيل، يهتم الملايين من الأهالي في محافظة الشرقية، بمعرفة موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 22-3-2024، لأداء الفريضة في وقتها وبدء صيام يوم جديد.

أذان الفجر في الشرقية اليوم الجمعة 22-3-2024

وتستعرض «الوطن»، موعد أذان الفجر في الشرقية اليوم الجمعة 22-3-2024، في إطار الخدمات التي تقدمها لقرائها. 

ويُرفع أذان الفجر في الشرقية، في اليوم الثاني عشر من شهر رمضان المبارك، في تمام الساعة 4:28 صباحًا، على أنّ يكون موعد السحور في الساعة 2:8 صباحًا، وموعد الإمساك في 4:8 صباحًا، وموعد الشروق في الساعة 5:55 دقيقة، بحسب إمساكية هيئة المساحة المصرية.

مواقيت الصلاة في الشرقية اليوم

وحسب إمساكية شهر رمضان التي نشرتها هيئة المساحة المصرية، فإن مواقيت الصلاة في الشرقية اليوم الجمعة 22-3-2024، جاءت على النحو التالي:

موعد صلاة الفجر الساعة 04:28 صباحًا. 

موعد صلاة الظهر الساعة 12:01 مساءً.

موعد صلاة العصر الساعة 03:29 مساءً.

موعد صلاة المغرب الساعة 6:07 مساءً.

موعد صلاة العشاء الساعة 07:25 مساءً.

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بقلم نظيمة البحرواي