حددت إمساكية شهر رمضان موعد أذان الفجر في شمال سيناء اليوم الخميس 21-3-2024 حيث تتجه الأنظار لموعد بدء الصيام وتصل ساعات الصوم في هذا اليوم إلى 13 ساعة و58 دقيقة.

موعد أذان الفجر في شمال سيناء اليوم الخميس 21-3-2024

ووفقا لإمساكية هيئة المساحة جاء موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم الخميس 21-3-2024 الموافق 11 من رمضان في الساعة 04:19 صباحا، على أن يحل الشروق في الساعة 05:47 صباحا ويحل أذان المغرب الساعة 05:57 صباحا.

أوقاف شمال سيناء تحدد الدروس الدينية

جدير بالذكر أن مديرية أوقاف شمال سيناء قد حددت مواعيد الدروس الدينية بشكل يومي في المساجد الكبرى بالمحافظة، وهي بعد صلاة العصر وبعد الـ4 ركعات الأولى من صلاة التراويح بشكل يومي.

وأكدت مديرية أوقاف شمال سيناء في بيان أنه المقرأة القرانية مستمرة كل أسبوع بعد صلاة الجمعة بشكل طبيعي دون تغير في المواعيد.