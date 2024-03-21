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دراما المتحدة

موعد أذان الفجر في المنوفية اليوم الخميس 21-3-2024 

كتب:

عصام علم الدين
12:00 ص | الخميس 21 مارس 2024
موعد أذان الفجر بالمنوفية

موعد أذان الفجر بالمنوفية

«لَو يعلَمُ النَّاسُ ما في صلاةِ العِشاءِ وصلاةِ الفجرِ لأتَوْهما ولَو حَبوًا»، هذا ما أخبرنا به رسول الله في فضل وعظم أجر صلاة الفجر، لذا يهتم المواطنون بمعرفة موعد أذان الفجر في المنوفية اليوم الخميس 21-3-2024 الموافق 11 رمضان، لأداء صلاة الفجر في موعدها ومعرفة آخر موعد للصيام.

موعد أذان الفجر في المنوفية اليوم

وأعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة، عن موعد أذان الفجر في المنوفية اليوم الخميس سيكون في تمام الساعة 4:31 صباحا، وذلك يكون قد تقدم لمدة 13 دقيقة منذ بداية الشهر الكريم، بينما موعد أذان المغرب يكون في تمام الساعة 6:08 مساء متأخرا لمدة 6 دقائق عن اليوم الأول في الشهر الهجري.

عدد ساعات الصوم

ووفقا لإمساكية شهر رمضان الكريم، فإن عدد ساعات الصيام في اليوم الـ11 من رمضان تبلغ 13:57 ساعة، ومن المقرر أن تزداد خلال الأيام المقبلة حتى تصل في آخر أيام الشهر المبارك إلى 14:35 ساعة، ويرجع سبب زيادة عدد الساعات إلى تأخر أذان المغرب وتقدم أذان الفجر عدة طوال أيام الشهر.

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بقلم عصام علم الدين