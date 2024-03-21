موعد أذان الفجر في الفيوم اليوم الخميس 21-3-2024.. مرحبا بأيام المغفرة

يستعد الصائمون لتناول السحور استعدادًا لصيام أول أيام المغفرة، إذ يفصلنا ساعات قليلة على موعد أذان الفجر في الفيوم اليوم الخميس 21-3-2024، حيث يختلف موعدها من يوم لآخر ضمن قائمة مواقيت الصلاة بسبب موعد الغروب والشروق، وذلك بحسب إمساكية رمضان 2024 التي أعلنتها الهيئة العامة للمساحة المصرية ليتمكن الجميع من معرفة المواقيت بسهولة ويسر.

وتستعرض «الوطن» في السطور الآتية، تفاصيل موعد أذان الفجر في الفيوم اليوم الخميس 21-3-2024، وموعد السحور والإمساك، وكذلك توقيت الشروق.

موعد أذان الفجر في الفيوم اليوم الخميس 21-3-2024

ويحين موعد أذان الفجر في الفيوم اليوم الخميس الموافق اليوم الحادي عشر من رمضان، وأول الثلث الثاني من شهر الصيام والمعروف بأيام المغفرة، مبكرًا بمقدار دقيقة عن الأمس، كما يأتي موعد السحور والإفطار مبكرًا، فيما تزداد عدد ساعات الصيام بمقدار دقيقتين كاملتين.

أذان الفجر اليوم في الفيوم اليوم

وبحسب إمساكية رمضان 2024، يُرفع أذان الفجر اليوم في الفيوم 21-3-2024 الموافق 11 من شهر رمضان 2024 في تمام الساعة 4:33 صباحًا، بينما يبدأ موعد السحور من الساعة 2:13 صباحًا ويستمر حتى موعد الإمساك في تمام الساعة 4:13 صباحًا.

موعد صلاة الفجر في الفيوم اليوم

ويحين موعد صلاة الفجر في الفيوم اليوم الخميس الموافق 11 من شهر رمضان 1445 في تمام الساعة 4:53 صباحًا، إذ تقام صلاة الفجر بعد رفع الأذان بمقدار 20 دقيقة بحسب ما أعلنت الأوقاف، فيما تقام باقي الصلوات بعد 10 دقائق فقط من رفع الأذان.

عدد ساعات الصيام اليوم الخميس 21-3-2024 في الفيوم

ويصل عدد ساعات الصيام اليوم الخميس 21-3-2024 في الفيوم الموافق الحادي عشر من شهر الصيام، لنحو 13 ساعة و56 دقيقة بزيادة قدرها دقيقتين عن الأمس، بحسب إمساكية رمضان 2024.

وفيما يخص موعد شروق الشمس في الفيوم، فإنّه يكون في تمام الساعة 5:59 صباحًا أي مبكرًا بمقدار دقيقة عن الأمس.

وتحل مواقيت الصلاة اليوم في الفيوم كالآتي، موعد أذان الظهر 12:04، وأذان العصر 3:31 مساءً، وموعد أذان المغرب 6:09 مساءً، وموعد أذان العشاء 7:26 مساءً، وتعقبها مباشرة صلاة التراويح.