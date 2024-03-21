مسلسل عتبات البهجة الحلقة 11.. جومانة مراد في مأزق مع «حنفي»

يترقب متابعو مسلسل عتبات البهجة الحلقة 11، جوامانة مراد والتي تؤدي بدور «نعناعة»، ماذا ستفعل أمام ضغط وابتزاز «حنفي» لها، ويقوم بدوره الفنان محسن منصور، بغرض أن توافق شقيقتها «فلة» على الزواج منه، وتؤدي دورها الفنانة هنادي مهنا، فما الذي ستسفر عنه أحداث الحلقة الجديدة؟ وهل ستصمد «نعناعه» أمام كل هذه الضغوط؟

مسلسل عتبات البهجة الحلقة 11 جومانة مراد تحاول التملص من حنفي

ومم المتوقع ضمن أحداث مسلسل عتبات البهجة الحلقة 11، أن تتملص جومانة مراد من ضغوط «حنفي» الذي يسعى لإتمام صفقة تجارية مع «عمر»، ويؤدي دوره الفنان خالد شباط، وفي المقابل «عرفان» يواصل طريقه الجديد الذي بدأه بافتتاح محل كما يخطط للزواج من حبيبته السابقة.

مسلسل عتبات البهجة الحلقة 11 استكمالاً للأحداث السابقة

وفي الحلقات التي سبقت مسلسل عتبات البهجة الحلقة 11، طلبت جميلة حفيدة «بهجت» منه شراء بيانو جديد، وتلعب دورها الفنانة بسنت أبو باشا، كما أرادت منه السماح لشقيقها «عمر» العودة للمنزل، بعد أن عزم على ترك الإقامة مع «أسامة» وأعطى «فريد» مبلغ من المال كعربون للعمل معه.