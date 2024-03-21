ينتظر عشّاق الدراما موعد عرض مسلسل عتبات البهجة الحلقة 11 على قناة dmc اليوم الخميس، وسط بحث متابعي الأعمال الدرامية الرمضانية عن أعمالهم المفضلة في ماراثون مسلسلات رمضان 2024، والذي يُذاع على القناة في تمام الساعة الـ6:15 مساءً فيما تبدأ إعادة الحلقة الجديدة في الـ5 فجرًا والـ12 ظهرًا.

موعد عرض مسلسل عتبات البهجة الحلقة 11

وبالنسبة إلى موعد عرض مسلسل عتبات البهجة الحلقة 11 على قناة dmc اليوم الخاصة بالدراما، DMC دراما، فيبدأ عرض الحلقة الجديدة في تمام الـ8 مساءً والإعادة في الـ2 والـ8 صباحًا، كما ستعرض حلقة العمل الدرامي الاجتماعي الجديدة على منصة Watch it الرقمية، أيضًا.

في موعد عرض مسلسل عتبات البهجة.. هل يتزوج «عرفان» من حبيبته؟

ويترقب عشّاق العمل الدرامي، في موعد عرض مسلسل عتبات البهجة الحلقة 11 على قناة dmc اليوم، الأحداث الجديدة من مسلسل النجم والفنان القدير يحيى الفخراني ويشاركه البطولة كل من الفنان صلاح عبدالله ويقوم بدور «عرفان» ويسعى للزواج من حبيبته القديمة التي ظهرت مرة أخرى في حياته وجمعتهما الصدفة، بجانب بطولة للفنانة جومانة مراد وتلعب دور «نعناعه».