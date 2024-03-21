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دراما المتحدة

موعد إعادة مسلسل عتبات البهجة على قناة DMC الحلقة 11

كتب:

منى صلاح
03:01 م | الخميس 21 مارس 2024
موعد إعادة مسلسل عتبات البهجة على قناة DMC الحلقة 11

موعد إعادة مسلسل عتبات البهجة على قناة DMC الحلقة 11

تعرض قناة DMC الحلقة الحادية عشر من مسلسل يحيى الفخراني مساء اليوم الخميس في تمام السادسة و15 دقيقة مساءاً، فيما يكون موعد الإعادة على القناة نفسها الساعة 5 صباح يوم الجمعة، وتعاد الحلقة مرة أخرى في الـ 12 ظهر الغد.

موعد إعادة مسلسل عتبات البهجة على قناة DMC الحلقة 11

وبالنسبة إلى موعد Yعادة مسلسل عتبات البهجة على قناة DMC الحلقة 11 على المنصات الأخرى، فتُعرض الحلقة الجديدة من العمل الدرامي المميز على قناة DMC دراما في 8 مساء اليوم الخميس، وتعاد في 2 صباحا و8 من صباح غداً الجمعة.

 كما يمكن لمتابعي مسلسل «الفخراني» الاستمتاع بأحداث الحلقة الحادية عشر من خلال المنصة الرقمية، watch it، والتي تكون متاحة في نفس وقت عرض الحلقة الجديدة على DMC.

ماذا حدث في الحلقات الماضية؟

وبعد عرض موعد إعادة مسلسل عتبات البهجة على قناة DMC الحلقة 10، نستعرض ملخص الأحداث السابقة من العمل الدرامي الذي يدور في قالب اجتماعي حول «بهجت» اليوتيوبر والإنفلونسر الذي يعيش مع حفيديه ويحاول من خلال منصات التواصل الاجتماعي الوعظ ونقل خبراته الحياتية، لكنه يفاجأ بتورطه في العديد من المشكلات التي لا تنتهي.

مسلسل عتبات البهجة، من بطولة الفنان القدير يحيى الفخراني والفنان صلاح عبدالله والفنانة جومانة مراد، بمشاركة العديد من الوجوه الشابة الأخرى، والعمل الدرامي سيعرض طوال شهر رمضان المبارك ضمن الأعمال الدرامية الأخرى.

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بقلم منى صلاح