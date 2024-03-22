مخرج مسلسل حق عرب: انتهاء تصوير جميع المشاهد خلال أسبوع

كشف المخرج إسماعيل فاروق مخرج مسلسل «حق عرب»، الذي يُعرض ضمن مسلسلات شهر رمضان 2024، اقتراب الانتهاء من تصوير المشاهد النهارية والحلقات المتبقية من العمل؛ مشيرًا إلى تبقي أيام قليلة على انتهاء تصوير المسلسل بالكامل.

موعد انتهاء مسلسل حق عرب

وقال «فاروق» في تصريحات صحفية، إنه يتبقى ما يقرب من أسبوع على الانتهاء من التصوير حتى تدخل باقي الحلقات الخاصة بالمسلسل عمليات المونتاج والمكساج والألوان؛ مشيراً إلى أنه يصور بشكل مستمر من أول أيام شهر رمضان.

وأكد أنه سعيد بالعمل مع جميع المشاركين في المسلسل، بداية من الممثلين والإنتاج ومديري التصوير وكل الفريق؛ مشيرًا إلى أنّ هناك مفاجآت كثيرة ستقلب أحداث المسلسل خاصة بعد عرض الحلقة العاشرة.

أبطال مسلسل حق عرب

مسلسل «حق عرب» من بطولة أحمد العوضى، وفاء عامر؛ رياض الخولي؛ دينا فؤاد، وليد فواز، دنيا المصري، محمد أحمد ماهر؛ كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكي، أحمد عبد الله محمود، إبراهيم السمان؛ عايدة فهمي؛ أشرف طلبة؛ وعدد آخر من الفنانين، تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجي.