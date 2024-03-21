مسلسل حق عرب الحلقة 11.. هل ينقذ أحمد العوضي دينا فؤاد من الموت؟

تناول مسلسل حق عرب بطولة الفنان أحمد العوضي، أحداثا جديدة خلال الحلقة 10، إذ توطدت علاقة عرب مع المعلم عبد ربه ويجسده الفنان رياض الخولي، خاصة بعد صفقة بيع الآثار، وإنقاذه له.

مفاجآت مسلسل حق عرب الحلقة 11

ومن المقرر أن يستأنف مسلسل حق عرب الحلقة 11 المفاجأت وتصاعد الاحداث، وخاصة بعدما حاولت دينا فؤاد والتي تجسد شخصية حنان وهي حبيبة عرب السويركي؛ أن تنهي حياتها بعد فراقهما، وتفاجأت زوجة والدها رضا والتي تجسدها الفنانة وفاء مكي لوقوعها داخل الحمام ويسيل دمائها من حولها، فهل ينقذها عرب السويركي من الموت ويكون بداية لعودتهما أم أنها فارقت الحياة وانتهت قصتهما؟ هذا ما ستكشف عنه الحلقة 11 مساء الليلة.

موعد عرض مسلسل حق عرب الحلقة 11

وتذاع مسلسل حق عرب الحلقة 11 بطولة أحمد العوضى مساء الليلة في تمام الساعة 9 مساء على شاشة ON Darama، كما تعرض الحلقة عبر منصة watch it الالكترونية.