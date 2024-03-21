«سوشي الغلابة».. أولى خطوات العوضي للفوز بقلب أنغام في الحلقة 11 من مسلسل حق عرب

يبدو أن قصة حب جديدة بدأت تدق الأبواب وتشغل عقل وقلب أنغام، ابنة المعلم عبد ربه، في مسلسل حق عرب، إذ تناولت الحلقة 11 من المسلسل، حالة جديدة ظهرت عليها تجاه عرب السويركي ويجسده الفنان أحمد العوضي.

كارولين عزمي مع أحمد العوضي في جولة سياحية بالأهرامات

ذهبت أنغام والتي تجسدها الفنانة كارولين عزمة ابنة المعلم عبد ربه ويجسده الفنان رياض الخولي، إلى عرب السويركي ويجسده الفنان أحمد العوضي، لكي تخفف عنه حالته النفسية بسبب ما حدث بينه وبين خطيبته السابقة حنان وتجسدها الفنان دينا فؤاد، وقامت معه بجولة في الأهرامات كما وعدته من قبل وأصرت على ذلك بعدما كان رافضًا لها.

سوشي الغلابة.. أحمد العوضي يتناول الفسيخ والرنجة في حق عرب

وتوالت الأحداث واصطحبها عرب السويركى إلى أحد مطاعم السوشي لتناول الغداء، ولكن لم ينل إعجابه، وأخذها لتناول سوشي الغلابة على حد قوله وعزمها على الرنجة والفسيخ قائلا: «هو ده بقى السوشي اللي بجد فسيخ ورنجة بلدي.. أحلي سوشي في الدنيا».

وتحدثا عن جولاتها السياحة ووضع السياح في مصر، وتحدثت كارولين عزمي عن أصدقائها البريطانيين الذين كانوا معهم أثناء جولتها وحاولت الحديث معه عن قصته مع حنان ولكنه رفض الحديث معها في هذا الأمر.