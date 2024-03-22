على مدار شهر رمضان المبارك، تشهد مساجد الإسماعيلية إقبالًا كبيرًا من المواطنين لأداء الفروض الخمس، لذا يترقب المواطنون معرفة موعد أذان الفجر في الإسماعيلية اليوم الجمعة 22-3-2024، خاصة بعد اقتراب نصف الشهر الكريم الذي يفصلنا عنه ما يقرب من 3 أيام.

موعد أذان الفجر في الإسماعيلية اليوم الجمعة 22-3-2024

وأعلنت هيئة المساحة المصرية، موعد أذان الفجر في الإسماعيلية اليوم الجمعة 22-3-2024، في تمام الساعة الرابعة و24 دقيقة صباحًا.

ويحين وقت وموعد السحور اليوم الجمعة 22-3-2024، في تمام الساعة الثانية و4 دقائق صباحًا، يعقبه موعد الإمساك في تمام الساعة الرابعة و4 دقائق صباحًا.

موعد صلاة الفجر في الإسماعيلية اليوم

وبحسب إمساكية شهر رمضان المبارك فان موعد صلاة الفجر في الإسماعيلية اليوم الجمعة 22-3-2024، في تمام الساعة الرابعة و39 دقيقة صباحًا.

وكشف الشيخ إسماعيل أحمد إسماعيل مدير مديرية الأوقاف في الإسماعيلية، استمرار رفع حالة الطوارئ إلى الدرجة القصوى، ومرور الفرق التفتيشية لمتابعة عمل المساجد وفتحها على مدار اليوم، وتوفير إمام لكل مسجد في المراكز والقرى، مع استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية في جميع المساجد.

عدد ساعات الصيام اليوم الجمعة 22-3-2024 في الإسماعيلية

وبحسب إمساكية شهر رمضان المبارك، فإن عدد ساعات الصيام اليوم الجمعة 22-3-2024 في الإسماعيلية، تصل إلى 13 ساعة و59 دقيقة.