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دراما المتحدة

موعد أذان الفجر في المنوفية اليوم الجمعة 22-3-2024  

كتب:

عصام علم الدين
12:01 ص | الجمعة 22 مارس 2024
موعد أذان الفجر بالمنوفية

موعد أذان الفجر بالمنوفية

كشف قسم النتائج والتقويم بالإدارة العامة للجيوديسيا والحساب بالهيئة المصرية العامة للمساحة، عن موعد أذان الفجر في المنوفية اليوم الجمعة 22-3-2024، الموافق الثاني عشر من شهر رمضان المبارك 1445 هجريًا، وذلك لمعرفة موعد بداية الصيام وعدد ساعات الصوم.

موعد أذان الفجر في المنوفية اليوم 

وطبقا لإمساكية شهر رمضان المبارك التي أعلنتها الهيئة المصرية العامة للمساحة، فإن موعد أذان الفجر في المنوفية اليوم الجمعة سيكون في تمام الساعة 4:30 صباحا، وبذلك يكون قد تقدم لمدة 14 دقيقة منذ اليوم الأول في الشهر الكريم، مما أدى إلى زيادة عدد ساعات الصيام التي تبلغ 13:59 ساعة .

أذان الفجر اليوم في المنوفية الجمعة 22-3-2024

وحسب إمساكية شهر رمضان الكريم، فإن موعد السحور سيكون في تمام الساعة 2:10 صباحا، وموعد الإمساك عن الطعام يكون في تمام الساعة 4:10 صباحا، بينما موعد شروق الشمس سيكون في تمام الساعة 5:57 صباحا، بينما يأتي موعد أذان المغرب في اليوم الـ 12 من الشهر الكريم في تمام الساعة 6:09 مساءً.

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بقلم عصام علم الدين