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دراما المتحدة

موعد أذان الفجر في الدقهلية اليوم الجمعة 22-3-2024.. 12 رمضان

كتب:

آية حسنين
12:10 ص | الجمعة 22 مارس 2024
رمضان

رمضان

أعلنت الهيئة العامة للمساحة المصرية، موعد أذان الفجر في الدقهلية اليوم الجمعة 22-3-2024، ضمن إمساكية شهر رمضان، إذ يُرفع الأذان إيذانًا ببدء صيام اليوم الثاني عشر من الشهر الفضيل لمدة تصل إلى أكثر من 13 ساعة.

موعد أذان الفجر في الدقهلية اليوم الجمعة 22-3-2024

ويستعرض التقرير التالي، موعد أذان الفجر في الدقهلية اليوم الجمعة 22-3-2024، الذي يحين في تمام الساعة 4 و27 دقيقة صباحًا.

موعد صلاة الفجر في الدقهلية اليوم الجمعة 22-3-2024

ويأتي موعد صلاة الفجر في الدقهلية اليوم الجمعة 22-3-2024، بعد رفع الأذان بدقائق قليلة، ليكون في تمام الساعة 4 و30 دقيقة صباحًا.

موعد الإمساك والسحور في الدقهلية اليوم الجمعة

وجاء موعد الإمساك والسحور والشروق في الدقهلية اليوم الجمعة كالآتي:

- موعد الإمساك: الساعة 4 و7 دقائق صباحًا.

- موعد السحور: الساعة 2 و7 دقائق صباحًا.

- موعد الشروق: الساعة 5 و55 دقيقة صباحًا.

عدد ساعات الصيام في الدقهلية اليوم الجمعة

ويبلغ عدد ساعات الصيام في الدقهلية اليوم الجمعة نحو 14 ساعة.

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