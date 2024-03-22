مسلسل عتبات البهجة الحلقة 12.. ما مصير أحفاد يحيى الفخراني بعد تجارة المخدرات؟

في نهاية الحلقة 11 من مسلسل عتبات البهجة للفنان يحيى الفخراني، أخبر «بهجت» يحيى الفخراني بسر لعنبة «تيتا»، ويؤكد عليه أنه لا يجب أن يخبر به أحدا، ليقول له «جميلة» وبعدها ينتهي المشهد دون توضيح الطلب كاملًا، وسيتم كشف التفاصيل الأخرى خلال مسلسل عتبات البهجة الحلقة 12، والتي ستعرض غدًا على شاشة «دي إم سي».

وينتظر الكثير من المشاهدين الحلقات المقبلة، ليعرفوا ما هو السر الذي تحدث به الفنان يحيى الفخراني «بهجت» من الفنان عنبة «تيتا».

مسلسل عتبات البهجة الحلقة 12

ووقعت جميلة، حفيدة الفنان يحيى الفخراني، في ورطة بسبب تجارة المخدرات، بعد أن أخبرها أحد أصدقائها بأنها يجب أن تساعد وتوزع معه كمية من المخدرات، ويغريها بأن عملية توزيع المخدرات شيء سهل جدًا وتقدر عليه.

توقعات المشاهدين بأحداث مسلسل عتبات البهجة الحلقة 12

وفي المقابل، فإن عمر، حفيد الفنان يحيى الفخراني، هو الآخر في ورطة بسبب توزيع المخدرات، حيث إن الشرطة كانت قريبة من القبض عليه، إلا أنه فر هاربًا من المكان التي تتواجد به الشرطة، وذلك خلال بيعه كميات من المخدرات.

والمسلسل بطولة كل من يحيى الفخراني، جومانا مراد، صلاح عبدالله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، عمرو صحصاح.