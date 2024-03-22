موعد عزاء والدة رانيا فريد شوقي.. فارقت الحياة بعد 15 يوما بالمستشفى

أعلنت الفنانة رانيا فريد شوقي، موعد عزاء والدتها سهير الترك التي رحلت عن عالمنا أمس، وذلك من خلال منشور شاركته مع جمهورها عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

موعد عزاء والدة الفنانة رانيا فريد شوقي

وكتبت الفنانة رانيا فريد شوقي عبر صفحتها: «عزاء المغفور لها بإذن الله تعالى والدتي السيدة سهير الترك، السبت بعد صلاة العشاء مباشرة قاعة الرازق في مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد».

جنازة والدة رانيا فريد شوقي

يُذكر أنّ جنازة سهير الترك أقيمت صباح أمس، وشارك فيها عدد كبير من الفنانين من بينهم شهيرة ومحمد رياض ودينا عبد العزيز.

وكان مصدر مقرب من الفنانة رانيا فريد شوقي، قد كشف لـ«الوطن»، إن والدة الفنانة، أصيبت بأزمة صحية شديدة منذ نحو 15 يوما استدعت نقلها إلى المستشفى وظلت بها حتى فارقت الحياة.