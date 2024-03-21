نعت نقابة المهن التمثيلية، وفاة زوجة الفنان الكبير فريد شوقي ووالدة كلاً من الفنانة رانيا فريد شوقي، والمخرجة عبير فريد شوقي.

نقابة المهن التمثيلية تنعي والدة رانيا فريد شوقي

تقدمت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي ومجلس الإدارة بخالص التعازي لأسرة الراحلة في بيان خاص لها، داعين المولي عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان؛ وإنا لله وإنا إليه راجعون.

وفاة والدة الفنانة رانيا فريد شوقي

توفت منذ قليل، السيدة سهير ترك، والدة الفنانة رانيا فريد شوقي، وأرملة الفنان الراحل فريد شوقي، وكتبت الفنانة ناهد السباعي عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي: «إنا لله وإنا إليه راجعون، توفت إلى رحمة الله تعالى زوجة جدي السيدة سهير ترك، والدة خالتي رانيا فريد شوقي، وعبير فريد شوقي.. نسألكم الفاتحة، والدعاء لكل من فقدناهم».