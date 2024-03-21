رانيا فريد شوقي تفقد توازنها في جنازة والدتها.. الوداع الأخير (صور)

حالة من الحزن والانكسار بدت على ملامح الفنانة رانيا فريد شوقي في وداعها الأخير لوالدتها سهير ترك، والتي رحلت عن عالمنا في الساعة القليلة الماضية، وتزامن وفاتها مع يوم الاحتفال بعيد الأم..

رانيا فريد شوقي تستند على بوسي شلبي في جنازة والدتها

وخلال صلاة الجنازة لم تتمكن الفنانة رانيا فريد شوقي من الوقوف على قدميها واستندت على الإعلامية بوسي شلبي، وفي حالة انهيار تام من البكاء على رحيل والدتها.

نجوم الفن يواسون رانيا فريد شوقي في جنازة والدتها

وحرص عدد كبير من نجوم الفن على حضور صلاة الجنازة على أرملة فريد شوقي ومواساة الفنانة رانيا فريد شوقي حتى مثواها الأخير في مقابر العائلة على طريق الفيوم، وكان في مقدمتهم الفنانة ميرفت أمين، رانيا محمود ياسين ووالدتها الفنانة شهيرة، محمد رياض، دنيا عبدالعزيز وزوجها، سلوي محمد علي، المخرج عمرو عرفة، ماجدة نورالدين زوجة الفنان الراحل سامي العدل وآخرين.