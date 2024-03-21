توافد نجوم الفن للمشاركة في الجنازة والدة رانيا فريد شوقي (صور)

تقام بعد قليل صلاة الجنازة على سهير ترك والدة الفنانة رانيا فريد شوقي، وأرملة وحش الشاشة فريد شوقي، بعد صلاة الظهر في مسجد فريد شوقي في منطقة العجوزة، إذ أنه بعدها يتمّ الدفن في مقابر العائلة بطريق الفيوم.

وحرص عدد كبير من الفنانين على مواساة الفنانة رانيا فريد شوقي وشقيقتها عبير، وابنة شقيقتهم ناهد السباعي، إذ كان أول الحاضرين الفنانة رانيا محمود ياسين ووالدتها الفنانة شهيرة، وسلوى محمد علي، والمخرج عمرو عرفة.

آخر رسالة من رانيا فريد شوقي لوالدتها الراحلة

وكانت الفنانة رانيا فريد شوقي نعت والدتها الراحلة زوجة وحش الشاشة فريد شوقي من خلال رسالة مؤثرة عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، قائلة :«انتقلت الى رحمة الله تعالى أمي نور عيني المغفورة لها بإذن الله تعالي السيدة الفاضلة سهير ترك وستقام صلاة الجنازة اليوم الخميس بعد صلاة الظهر في مسجد الكواكبي (مسجد فريد شوقي) بالعجوزة والدفن في مقابر العائلة».