مسلسل حق عرب الحلقة 11.. هل يعود أحمد العوضي لخطيبته السابقة؟

تضمَّن مسلسل حق عرب الحلقة 11، مفاجآت جديدة، من بينها إنقاذ حنان والتي تجسدها الفنانة دينا فؤاد، من الموت بعد محاولتها الانتحار، وتم نقلها للمستشفى وحجزها للرعاية الصحية بها حتى تستقر حالتها.

عرب السويركي يطمئن على الحالة الصحية لخطيبته السابقة

وحرص عرب السويركي ويجسده الفنان أحمد العوضي، على زيارتها في المستشفى والاطمئنان عليه كواجب جيران فقط وكانت معه والدته ماجدة وتجسدها الفنانة سلوى عثمان، وتركتهما بمفردهما في محاولة للصلح بينهما بعد فراقهما.

دينا فؤاد تحاول صلح أحمد العوضي في حق عرب

ودار عتاب المحبين بين حنان وخطيبها السابق عرب السويركي ويجسده الفنان أحمد العوضي، وأنها لن تستطيع الحياة بدون وجرحها سوف يطيب لكن جرح قلبها لن يشفي بابتعاده عنها، قائلة: «أنا كنت عارفة إنك في يوم من الأيام هتعرف سري.. بس حبي ليك كان مخليني مطمنة انك هتسامحنى».

وصدمها عرب السويركي برفضه سماحها على ما فعلته وأن الله هو من يسامح ولكنه بشر، وخاصة أنه كان يثق بها ثقة عمياء وسلم لها قلبه لأنه يحبها ولكنها خذلته وتسببت فى كسر قلبه، وردت عليه قائلة: «انت دنيتى».. فهل يعود الثنائي بعد مرورها بتلك الأزمة ومحاولة إنهاء حياتها؟.. هذا ما ستكشف عنه الحلقة 12 من مسلسل حق عرب.