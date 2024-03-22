بعدما تطورت أحداث مسلسل حق عرب الحلقة 11، وشهدت حياة عرب السويركي الشخصية والعملية أحداثًا جديدة، ينتظر الجمهور مواعيد عرض مسلسل حق عرب على قناة ON Drama فى رمضان 2024 الحلقة 12.

مواعيد عرض مسلسل حق عرب على قناة ON Drama في رمضان 2024 الحلقة 12

يأتي مواعيد عرض مسلسل حق عرب على قناة ON Drama في رمضان 2024 الحلقة 12 بطولة أحمد العوضي ، في تمام الساعة 9 مساء، على أن تكون الإعادة في تمام الساعة 12 ظهرا.

مواعيد عرض مسلسل حق عرب على قناة ON فى رمضان 2024 الحلقة 12

كما تعرض قناة ON مسلسل حق عرب الحلقة 12، فى تمام الساعة 12 منتصف الليل، وتكون الإعادة الأولى في تمام الساعة الحادية عشر والربع صباحا، والاعادة الثانية في الساعة الخامسة والربع صباحا، إلي جانب عرض الحلقة 12 مسلسل حق عرب عبر منصة WATCH IT الإلكترونية.

أبرز أحداث مسلسل حق عرب الحلقة 11

وشهد مسلسل حق عرب الحلقة 11 أحداث مثيرة، من بينها إغاثة حنان وتجسدها دينا فؤاد من الموت، ونقلها للمستشفى وزيارة عرب السويركي ويجسده الفنان أحمد العوضي لها، ولكنه رفض العودة لها، كما تطورت علاقته مع المعلم عبدربه وخاصة بعد صفقة بيع الآثار الأخيرة.