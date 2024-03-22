تعرف على شخصيات مسلسل جودر قبل عرضه.. أبرزها شهريار ومسرور السياف

أيام قليلة تفصلنا على موعد عرض مسلسل جودر الذي يقدمه الفنان ياسر جلال في النصف الثاني من السباق الرمضاني، على شاشة قناة on وذلك بدءًا من يوم 16 رمضان في تمام الساعة الثامنة مساءً.

شخصيات مسلسل جودر

وخلال مسلسل جودر سيكون هناك كثير من الشخصيات أولها شخصية شهريار، والتي سيقدمها الفنان ياسر جلال، كما يقدم شخصية أخرى خلال الأحداث وهي شخصية جودر وهو شاب صغير في السن.

وخلال أحداث مسلسل جودر سيكون هناك شخصية شهرزاد والتي ستقدمها الفنانة ياسمين رئيس، التي ستحكي للملك شهريار الحواديت، وكذلك شخصية شواهي وهي الشخصية الشريرة التي ستقدمها الفنانة نور.

وبجانب هذه الشخصيات سيكون هناك أيضا شخصية مسرور السياف، وهى واحدة من الشخصيات الشهيرة في حواديت ألف ليلة وليلة والتي يجسدها الفنان أحمد فتحي.

يذكر أن برومو مسلسل جودر تم طرحه عبر مواقع التواصل الإجتماعي وشهد كثير من اللقطات المميزة والملفتة للانتباه بين شهريار وشهر زاد.