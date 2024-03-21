«سحل وتعذيب وقتل شهر زاد».. طرح برومو مسلسل جودر لياسر جلال

طرحت الصفحة الرسمية لقناة «ON»، منذ قليل، البرومو الرسمي لمسلسل «جودر»، للفنان ياسر جلال، المقرر عرضه بالنصف الثاني من السباق الرمضاني الحالي.

أبرز أحداث برومو مسلسل جودر

وظهر خلال البرومو، الفنان ياسر جلال «جودر»، وهو يتحدث مع ياسمين رئيس «شهرزاد»، ثم يقوم أحمد فتحي بعد ذلك بسحلها في القصر وتعذيبها ويقوم بقتلها عن طريق قطع رقبتها.

تفاصيل مسلسل جودر

مسلسل «جودر» تدور أحداثه في إطار فانتازيا فريدة من نوعها تعتبر من أهم وأضخم إنتاجات رمضان 2024، وتدور الأحداث حول جودر المصري الذي تعقدت مقادير حياته قبل قدومه إلى الدنيا حيث أنه المفتاح الوحيد للعدو شمعون للوصول إلى الكنوز الحكيم شمردل الأربعة.

ويشارك في بطولة العمل ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، أحمد فتحي، هنادي مهني، وفاء عامر، عبد العزيز مخيون، علي صبحي، وليد فواز، ياسر الطوبجي، أحمد كشك، چيهان شماشرجي، عايدة رياض، جيهان الشماشري، محمود البزاوي، مجدي بدر.