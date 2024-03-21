موعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل جودر بطولة ياسر جلال.. إحدى حكايات ألف ليلة وليلة

يذاع في النصف الثاني من شهر رمضان بعض المسلسلات القصيرة التي تتكون من 15 حلقة، ومن ضمن ما جرى إعلانه عنه موعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل جودر بطولة الفنان ياسر جلال.

ويأتي موعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل جودر بداية من يوم 16 رمضان حيث يعرض المسلسل في النصف الثاني من شهر رمضان المبارك.

موعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل جودر

ويأتي موعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل جودر على قناة أون في تمام الساعة 8 مساء.

وتذاع إعادة مسلسل جودر يوميا في تمام الساعة 9:45 صباحا.

قصة مسلسل جودر

مسلسل جودر، مأخوذ من رواية ألف ليلة وليلة يتناول قصة الصياد الفقير الذي يتحول مسار حياته بعد رحيل والده، تاركاً إياه وأخويه في صراع مع أعداء له، ويضم مجموعة من النجوم منهم ياسر جلال، نور، ياسمين رئيس، تارا عماد، آيتن عامر، وفاء عامر، عبدالعزيز مخيون، وليد فواز، رشوان توفيق، جيهان الشماشرجي، عايدة رياض، محمود البزاوي.