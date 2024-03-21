مواعيد عرض مسلسل جودر على قناة ON في رمضان 2024 الحلقة الأولى

قبل بداية النصف الثاني من شهر رمضان المبارك، يأتي الإعلان عن مواعيد عرض مسلسل جودر على قناة أون في رمضان 2024 الحلقة الأولى من قبل بعض القنوات التي حصلت على حقوق عرضه.

وفي السطور التالية نعرض مواعيد عرض مسلسل جودر على قناة أون في رمضان 2024 الحلقة الأولى.

مواعيد عرض مسلسل جودر على قناة أون في رمضان 2024

يبدأ عرض مسلسل جودر في النصف الثاني من شهر رمضان الذي يتبقي عليه أيام قليلة، ويعرض مسلسل جودر بطولة النجم ياسر جلال الساعة الثامنة مساءا على قناة on.

وتكون إعادة مسلسل جودر على قناة أون في تمام الساعة 10 إلا ربع صباحا.

مسلسل جودر

يجسد مسلسل جود عالم ألف ليلة وليلة، وحكايات شهرزاد التي لا تنتهي وهو من بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، أحمد بدير، أيتن عامر، وفاء عامر، عبد العزيز مخيون، وليد فواز، رشوان توفيق، ياسر الطوبجي، جيهان الشماشرجي، عايدة رياض، محمود البزاوي، مجدى بدر.