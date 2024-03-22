مسلسل بابا جه الحلقة 11.. نسرين أمين تزرع جهاز تتبع في سيارة زوجها

في الحلقة 11 من مسلسل «بابا جه»، تدور حول العثور على بودي ابن لمياء «بسنت شوقي»، بعد أن ضاع من هشام «أكرم حسني» في الملاهي، بسبب أفكاره الطفولية وصعوده إلى اللعبة وتركه لبودي أسفل اللعبة مع أحد الأشخاص في الملاهي.

طليق لمياء يخطف ابنه

وتمكن بعد ذلك هشام ولمياء، من العثور على بودي، الذي أخذه والده حامد طليق لمياء، والذي هددها خلال اتصال هاتفي بأنّه سيأخذ الطفل إلى دبي، لكن بعد ذلك ساعدها هشام في الوصول إلى منزل حامد، وفكر كل من هشام وياسر ابن عمته «محمد أوتاكا» في خطة لأخذ الولد دون أن يشعر حامد.

في المشهد التالي، صعد هشام وياسر إلى شقة حامد ومن خلال التشويش على زوجته الثانية بعطل الكهربا والمصعد، تمكنا من أخذ بودي سريعًا والهروب به.

ولاء تزرع جهاز تتبع في السيارة الإيجار

واستمرت ولاء زوجة هشام «نسرين أمين»، في الشك في هشام وقامت بزرع جهاز التتبع في سيارته مثلما أخبرها أخوها، لكن السيارة التي كان يستخدمها هشام في ذلك الوقت لم تكن ملكه، فقد استأجرها من أحد المعارض ليخبئ عليها أن ياسر ابن عمته قد تسبب في تحطيم السيارة، وأنه لم يدفع قسط التأمين لهذا العام.