مسلسل بابا جه الحلقة 11.. أكرم حسني يستعيد ابن بسنت شوقي

بدأت الحلقة 11 من مسلسل بابا جه، بظهور «هشام»، أكرم حسني، وهو يتفقد كاميرات الملاهي ليجد الطفل بودي ابن «لمياء»، بسنت شوقي، بعد أن كان معها في مهمة، حيث كان يجسِّد دور خطيبها في احتفال عيد ميلاد ابن أحد أصدقائها، وبعد ذلك ترك ابنها بودي وركب إحدى ألعاب الملاهي، فخرج الطفل من عربته واختفى في مدينة الملاهي.

وبعد أن تفقد الكاميرات الخاصة بالملاهي، وجد أن والد الطفل هو الذي اختطفه، وذلك لأن لمياء، والدة الطفل، مطلقة، فبكت كثيرًا بعد أن اتصلت بـ حامد طليقها وقالت: «هددني أنه هياخد ابني لدبي»، فقال لها هشام: «متزعليش نفسك دبي حلوة وهيلاقي هناك فرص كتير حلوة».

مسلسل بابا جه الحلقة 11

فصمتت لمياء بحزن، فقال لها: «اه انتي عاوزة ابنك معاكي وكدا»، فبكت فقال لها هشام: «خلاص هساعدك»، وبالفعل ذهب هشام لياسر ابن عمته «محمد أوتاكا» شريكه في فكرة بابا جه، واتفق معه على مساعدة لمياء.

وبالفعل في المشهد التالي، بعد أن أخبرتهم لمياء أنها لا تعرف منزل حامد طليقها، ولكنها تعرف مكان الكافيه الذي يمتلكه، فذهبوا إلى الكافيه ليتمكنوا من معرفة منزل حامد من خلال تتبعه، ولكن أغلق الكافيه ولم يتجه حامد إلى أي مكان بالسيارة فاكتشفوا مكانه في المنطقة من خلال الطرق على سيارته ليعمل إنذار السيارة.

مسلسل بابا جه

مسلسل بابا جه من بطولة أكرم حسني، ونسرين أمين، وسماء إبراهيم، وفريال يوسف، ومحمود البزاوي، ومحمد أوتاكا، والطفلة لافينا نادر، والطفلة حور أحمد، وضيوف الشرف محمود البزاوي، وكريم فهمي، وأحمد أمين، ومحمد الكيلاني.

مواعيد عرض مسلسل بابا جه

ويُعرض مسلسل بابا جه، على قناة DMC في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساءً، بالتزامن مع عرضه على منصة watch it، والإعادة الساعة الواحدة والنصف مساءً، والساعة الثامنة والربع صباحًا، وعلى قناة dmc دراما الساعة 12.30 بعد منتصف الليل.