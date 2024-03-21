وائل حمدي لـ«كلام في الفن» : اسم مسلسل «بابا جه» مقتبس من طبيعة الأحداث

أكد المؤلف وائل حمدي، إن فكرة مسلسل «بابا جه» جاءت من الفنان أكرم حسني من الأساس، وأن اسم المسلسل مقتبس من طبيعة الأحداث التي يدور بها المسلسل، موضحًا أنه كان يشعر بالفخر أثناء العمل مع صديقه السيناريست محمد إسماعيل أمين لمعالجة فكرة المسلسل دراميًا لأنه «موهوب».

بداية التحضير للمسلسل

وأوضح مؤلف مسلسل «بابا جه» خلال لقائه مع الكاتب الصحفي مصطفى عمار ببرنامج «كلام في الفن» المذاع عبر راديو أون سبورت إف إم: «أن لكل عملا طابعا خاصا به»، مؤكدًا أنهم استغرقوا 5 أشهر من بداية التحضير للعمل وحتى الانتهاء من كتابته منذ شهر.

مسلسل بابا جه

وتابع: «أنه عمل كثيرًا مع صديقه السيناريست محمد إسماعيل أمين، في أعمال درامية عديدة من بينها «عالم سمسم، وتامر وشوقية»، لافتًا إلى أن «عمري ما اشتغلت مع صديقي السيناريست محمد إسماعيل أمين إلا وكانت تجربة لذيذة ودائما مايشيد الناس بها، ومسلسل بابا جه بيعبر عن حكايات ومواقف كل بيت في مصر عاشها».