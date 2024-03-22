موعد عرض مسلسل بابا جه الحلقة 12 على قناة DMC اليوم

مشاهد جديدة من الإثارة، ينتظرها جمهور مسلسل بابا جه على قناة «dmc» في رمضان 2024 الحلقة 12، إذ يحاول أكرم حسني الذي يجسد دور «هشام»، إثبات أنه أب جيد لابنته وليس فاشلًا كما تعتقد.

مواعيد عرض مسلسل بابا جه على قناة dmc في رمضان 2024 الحلقة 12

ويُعرض مسلسل بابا جه بشكل حصري على قناة DMC في الساعة 7:45 مساءً بالتزامن مع عرضه على منصة watch it، وعلى قناة DMC دراما في الساعة 11 مساءً.

وشهدت أحداث الحلقة 11 من المسلسل، مساعدة هشام «أكرم حسني»، لـ«لمياء» بسنت شوقي، لاسترجاع ابنها من طليقها، بعد أنّ اختطفه من الملاهي في الحلقة 10، وهددها بالسفر به إلى دبي، لكن تمكن «هشام» بمساعدة ابن عمته «ياسر» محمد أوتاكا، من استرجاع الطفل.

ملخص أحداث مسلسل بابا جه الحلقة السابقة

وبسبب شكها فيه، زرعت «ولاء» نسرين أمين زوجة هشام، جهاز تتبع في سيارته لمعرفة أين يذهب، لكن السيارة التي وضعت فيها هذا الجهاز ليست سيارته، لأن سيارته تعرضت لحادث ولم يخبرها بذلك، واستأجر سيارة من أحد المعارض مشابهة لسيارته.

وتتبعت «ولاء» السيارة لكنها لم تجد أن السائق «هشام»، ووجدت شخصًا آخر يُوصل الفنان سليمان عيد إلى مدينة الإنتاج الإعلامي.

وتستمر الصعوبات التي يتعرض لها «هشام» خلال عمله كأب للإيجار، كمحاولة منه بأن يعلو في نظر ابنته التي تعتبر أنه لا فائدة له في المنزل، فيما تستمر زوجته في محاولة كشف غموض عمله الجديد.